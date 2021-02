INVIATO CITTADINO - L’edicola tra via Calderini e piazza Matteotti caricata e portata altrove, sarà destinata ad altri usi

Consummatum est. L’edicola ad angolo tra via Calderini e piazza Matteotti caricata e portata altrove. Brandelli di storia perugina che si sfaldano e vanno in discarica.

Proprio in discarica no: risulta che il manufatto è stato acquistato da una persona che aveva interesse a un utilizzo alternativo. Per dire che al suo interno non ci saranno più giornali, riviste, gadget e quant’altra varietà merceologica è ormai d’uso vendere nelle edicole.

Qualche perugino ha osservato l’operazione di smontaggio e carico con un filo di nostalgia. O forse di malinconia. Perché il nuovo uccide il vecchio. Ma non lo compensa.