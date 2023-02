INVIATO CITTADINO L’edicola allo Slargo della Pesa in procinto di riaprire

L’edicola allo Slargo della Pesa in procinto di riaprire. Ne avevamo già anticipata l’imminente riattivazione, col subentro di un nuovo titolare, dopo il pensionamento di Giancarlo.

Circostanza confermata dal lavoro di ritinteggiatura esterna, effettuato con cura e precisione diverso tempo fa.

Poi il blocco della decisione. Alla quale non è estraneo il protrarsi dei lavori alla vicina scuola primaria Ciabatti, di cui si promette piena agibilità a far capo dal prossimo anno scolastico 2023-24.

Anche in forza di questa rassicurazione, la riapertura è data per certa. Saranno dunque tre le componenti del polo scolastico della Pesa: la media Foscolo di via Pinturicchio, la Montessori di via XIV Settembre e, appunto, la Primo Ciabatti di via Maria Alinda Bonacci Brunamonti.

Presenze di studenti/potenziali utenti che giustificano ampiamente la riapertura.

Confermata anche dai ritocchi in corso all’interno dell’edicola. I cui ripiani vengono ora tinti con un vivace giallo canarino. Un “canarino” che dialogherà col vicino negozio di Marisa Rosi dove albergano il pappagallo parlante e altri volatili.

L’edicola è dunque l’elemento propulsore da cui gli abitanti della Pesa si aspettano un rilancio anche culturale.