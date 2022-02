Edicola di piazza della Repubblica… non solo quotidiani e periodici. Un fornitissimo bazar di oggetti da collezione

Edicola di piazza della Repubblica… non solo quotidiani e periodici. Un bazar di oggetti da collezione. Ormai le edicole resistono alla crisi di vendite cambiando pelle. Una volta chiuse, lo restano per sempre, non trovando chi sia disposto al subentro [ INVIATO CITTADINO Gli abitanti della Pesa stanno perdendo la speranza (perugiatoday.it) ].

La carta è ormai chiaramente in crisi [ INVIATO CITTADINO Edicole, continua la moria in città: nell'acropoli ne restano tre (perugiatoday.it) ]. È quasi impossibile vedere una persona sotto i cinquant’anni con in mano un quotidiano. L’informazione corre sul web: veloce, snella, gratuita.

Gli approfondimenti si fanno con le riviste di settore: politica internazionale, cinema, tv, fotografia. Vanno anche i libri, spesso offerti in abbinamento a giornali blasonati di rilievo nazionale.

Le edicole sono soggette a una moria impressionante. Ne abbiamo parlato più volte. Per sopravvivere occorre arrangiarsi, adattarsi, proporre una varietà merceologica che va dai lecca-lecca ai ricordini.

Si muove molto bene l’edicolante di piazza della Repubblica che offre varietà di prodotti. Dopo i piatti, i portachiavi, i coccetti che omaggiano Perugia, l’ultima specializzazione è quella dei modellini. Divenuti ormai un must per assortimento e qualità. Scooter d’antan, macchinine e furgoni da collezione, realizzati in metallo, apribili: vere copie conformi, destinate a finire nelle vetrinette degli appassionati. Dice il titolare: “Attingo da fornitori specializzati in Alta Italia. Ma anche all’estero, specialmente in Germania”.

Pare che le vendite vadano ad alto regime di giri, dato che non sono pochi gli appassionati di tutte le età interessati all’acquisto.