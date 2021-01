Todi, due nuove Ecoisole informatizzate per il conferimento dei rifiuti

Ecoisole informatizzate per il conferimento dei rifiuti come secco residuo, plastica, metalli, carta/cartone e organico sono state posizionate nel piazzale Fabrizio degli Atti, vicino alla scuola Cocchi Aosta, e in cia del Broglino (all’incrocio con Via Tiberina) vicino alla Casetta di Umbria Acque.

Gli utenti interessati potranno utilizzare le ecoisole, tutti i giorni della settimana senza nessun vincolo d’orario, identificandosi con la “Tessera Eco Isola”. Per attivare la “tessera Ecoisola” l'utente può recarsi presso lo sportello URP di Todi in piazza di Marte con il seguente orario di apertura al pubblico: Martedi? dalle 9:00 alle 14:00 e dalle 15:00 alle 17:00 - Giovedi? dalle 9:00 alle 14:00 e dalle 15:00 alle 17:00 - Venerdi? dalle 9:00 alle 13:00, oppure richiedendo l’appuntamento attraverso il call center del gestore, sia richiedere la tessera tramite email, taritodi@gesenu.it.

Le Ecoisole informatizzate servono a semplificare le modalità di conferimenti dei rifiuti da parte dei cittadini, specie di coloro che abitano nelle seconde case e che frequentano Todi nei soli fine settimana, e che avevano difficoltà a conciliare il conferimento dei rifiuti con i rigidi calendari di raccolta porta a porta, il tutto comunque mantenendo al contempo elevati livelli di raccolta differenziata.

Per depositare i rifiuti basterà accostare la propria tessera all’apposito lettore, sfiorare con la mano il sensore posto al disotto dello stesso e una volta che si apre lo sportello inserire i rifiuti (che non devono essere troppo voluminosi).

Terminato il primo conferimento, sara? possibile prenotare il successivo, avvicinandosi allo sportello desiderato e sfiorando con la mano il sensore. La chiusura di tutti gli sportelli e il completamento delle operazioni saranno comunicate tramite l’apposito pannello LCD.

Tutti i conferimenti del secco residuo sono totalmente tracciati ed associati all’utenza, per la successiva contabilizzazione nella tariffa puntuale.