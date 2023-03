ECCELLENZE UMBRE Nuovo riconoscimento per L'Acciuga: è tra le novità di Identità Golose

Nuovo riconoscimento per il ristorante L’Acciuga di Perugia. Dopo la conquista della Stella Michelin ormai qualche anno fa, il ristorante è stato inserito anche tra le 244 new entry all’interno della sedicesima edizione della Guida ai Ristoranti d’Italia, Europa e Mondo di Identità Golose, tra le più di mille attività recensite.

Un nuovo traguardo per il ristorante guidato dallo chef Marco Lagrimino e diretto da Luca Caputo che, viene descritto all’interno della guida stessa, come capace di aver riportato a Perugia “una luce di creatività e avanguardismo che sembrava persa per sempre”.

“Un nuovo traguardo che ci onora e di cui siamo molto orgogliosi, per cui sentiamo di ringraziare la Guida di Identità Golose per questa menzione e anche per le belle parole spese nei nostri confronti e nei confronti del nostro ristorante che ripagano certamente i nostri sforzi” dichiarano Luca Caputo e lo chef Marco Lagrimino.