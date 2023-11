Elementi Fine Dining, una stella e due cappelli: chef Andrea Impero non si ferma più

Continua la scalata di Elementi Fine Dining di Borgobrufa Spa Resort nel gotha della ristorazione italiana. Un progetto che in soli due anni sotto la guida dello chef Andrea Impero, ha raggiunto importanti riconoscimenti , culminati con l’assegnazione della stella Michelin 2024 a cui si aggiungono oggi i 2 cappelli della guida dedicata ai 1000 Ristoranti d’Italia selezionati dall’Espresso.

“Siamo ovviamente molto felici, è una gioia per tutta la squadra di Elementi e per tutto lo staff di Borgobrufa, perché questi risultati significano che riusciamo a far vivere ai nostri ospiti un’esperienza di accoglienza di alto livello su tutti i fronti” - afferma Andrea Sfascia titolare di Borgobrufa Spa Resort “.

“Festeggiamo anche questo riconoscimento - continua lo chef Andrea Impero – mantenendo come sempre i piedi per terra, ma orgogliosi del percorso che abbiamo intrapreso. Sapere di essere tra i 1000 ristoranti d’Italia e tra i 6 in Umbria con cappello ritenuti per “buongustai” è un traguardo importante che ci spinge a fare sempre qualcosa di più”

La guida dei Ristorante dell’Espresso 2024 contiene 1.000 ristoranti contro i 2.548 dell’edizione scorsa, esserci significa quindi che si è stati segnalati dagli ispettori e ritenuti dal curatore Andrea Grignaffini come una tavola particolarmente meritevole.