Eccellenze in Umbria - Al liceo “Calvino” si studiano nuovi prodotti utili al benessere della persona

Gli studenti del Calvino di Città della Pieve studiano prodotti utili al benessere della persona con particolare attenzione ai soggetti fragili grazie al progetto ‘Techfuture 2030’, finanziato dal Ministero della Pubblica Istruzione (con la Scuola di Robotica di Genova quale partner tecnico).

Il progetto, riferiscono i docenti, è ampio e articolato, e combina innovazione e problematiche sociali, tecnologia avanzata e “umanesimo” inteso come qualità di vita.

Facendo riferimento ai punti dell’Agenda 2030, sottoscritta dai governi dei paesi membri dell’ONU, TechFuture 2030 dà risalto al punto 3 che riguarda la “buona salute e il benessere delle persone” con particolare attenzione a quelle fragili.

"L’idea – spiegano ancora dal ‘Calvino’ - è quella di evidenziare un problema legato al tema e di sviluppare possibili soluzioni in collaborazione con Enti locali e mediante l’uso della tecnologia. Conoscenza come punto di partenza, approfondimento, ipotesi di soluzioni e realizzazione di prodotti: un insieme di 'sfide' e di competenze che si intrecciano in quella sintesi unitaria che è la richiesta del nostro tempo".

Una ventina di studenti, sostenuti da docenti tutor, divisi in gruppi, dovranno seguire questo percorso e arrivare alla definizione di prodotti utili al benessere della persona. Alcune ore saranno svolte in contatto con il mondo del lavoro attraverso la modalità dello smart working, lavorando in team e imparando attraverso le “sfide”, intese come spinte a proiettarsi verso processi innovativi.

"Un sistema stimolante anche per i docenti – dichiara la dirigente scolastica Maria Luongo - chiamati a seguire gli alunni, e utile a stabilire quella forma di insegnamento-apprendimento che si basa sul confronto, lo scambio e la prova laboratoriale".