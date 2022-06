E78, accordo tra i Comuni per il tracciato della Due Mari

Un passo avanti verso la Due Mari. I comuni di San Giustino, Città di Castello e Citerna, annuncia una nota della Regione Umbria, "hanno raggiunto un accordo sul tracciato che dovrà percorrere la E78 nel territorio umbro che, grazie al coordinamento ed alla collaborazione della Regione Umbria, sarà ora trasmesso all’Anas per condividerlo con i progettisti delle opere da realizzare".

"Già nei giorni scorsi - sottolinea l'assessore regionale Melasecche - avevamo posto le basi per questo accordo, che possiamo definire ‘storico’, attraverso gli incontri che il sottoscritto ed il Commissario straordinario per i lavori di completamento della E78, Massimo Simonini, insieme ai tecnici interessati, abbiamo tenuto in ognuno dei tre municipi".

E ancora: "Le problematicità rilevate dai rappresentanti dei territori nel corso delle tre visite - prosegue Melasecche - sono state meglio definite e trasmesse all’Anas con il supporto ed il coordinamento della Regione. Il tutto - prosegue l'assessore - deve ora essere approfondito ma ci sono le migliori condizioni perchè i due lotti ancora da realizzare in territorio umbro, oltre al ripristino della vecchia galleria della Guinza, possano partire sotto i migliori auspici. In questo modo – continua Melasecche - non solo i progettisti Anas potranno lavorare con maggiore chiarezza e speditezza ma sono state create le condizioni per evitare che nella futura conferenza di servizi qualcuno dei soggetti interessati possa obiettare criticità e ritardare il finanziamento delle opere e la loro successiva cantierizzazione. Gli stessi sindaci ed assessori presenti, che voglio ringraziare insieme ai tecnici per lo spirito di collaborazione che hanno dimostrato in questa prima fase, hanno dichiarato con piacere che si tratta di una svolta storica che fa ben sperare per i passi successivi da compiere".