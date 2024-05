E45, verso il varo del nuovo cavalcavia di Promano

Nella notte di lunedì prossimo, 13 maggio, saranno eseguite le operazioni di varo del nuovo impalcato del cavalcavia che sovrappassa la E45 a Promano. L’opera era stata danneggiata strutturalmente da un mezzo pesante fuori sagoma e successivamente demolita.

Per consentire lo svolgimento delle attività è necessaria la chiusura della E45 in entrambe le direzioni. Al fine di contenere i disagi al traffico, Anas ha programmato la chiusura in orario notturno dalle 20:30 di lunedì 13 maggio alle 7 del giorno successivo.

Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto.

Nel dettaglio, per i veicoli in direzione Cesena sarà istituita l’uscita allo svincolo di Umbertide/Gubbio (km 99) con rientro allo svincolo di Promano (km 111,300).

Per i veicoli in direzione Terni sarà istituita l’uscita obbligatoria allo svincolo di Promano (km 111,300) con rientro allo svincolo di Umbertide-Gubbio (ex-Tiberina). Sarà mantenuto fruibile lo svincolo di Montone al km 105,400 esclusivamente per l’ingresso sulla S.S. 3 Bis in direzione Sud

Il nuovo impalcato, completamente in acciaio, è lungo 25 metri per un peso complessivo di 45 tonnellate. Sarà sollevato con una speciale gru di circa 400 tonnellate e calato sulle spalle esistenti.

A seguire sarà eseguito il getto della soletta in calcestruzzo e saranno realizzate le barriere laterali e la pavimentazione.

Il completamento è previsto entro il mese di luglio.