E45, tratto di superstrada chiuso al traffico

Tratto di E45 chiuso temporaneamente al traffico "per consentire le operazioni di recupero e rimozione di un mezzo pesante incidentato a San Gemini, in provincia di Terni". La chiusura riguarda entrambe le direzioni di marcia.

Come siega una nota dell’Anas "il traffico veicolare lungo la superstrada da e per Terni "viene temporaneamente deviato, per chi procede in direzione nord (Cesena), all’uscita obbligatoria al km 3,000 allo svincolo San Gemini sud mentre i veicoli che procedono in direzione sud (Terni) vengono deviati all’uscita obbligatoria al km 10,500 svincolo Montecastrilli".