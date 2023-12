E45, nuovi cantieri Anas: superstrada chiusa di notte

E45 chiusa tra Promano e Umbertide nelle notti del 5 e il 6 dicembre. Lungo la superstrada, spiega una nota di Anas, "saranno eseguite le operazioni di varo delle nuove travi del viadotto Tevere II".

Il traffico, prosegue Anas, "sarà deviato sulla viabilità secondaria adiacente, con indicazioni sul posto". Ecco le modifiche alla viabilità: "Il traffico in direzione Perugia sarà deviato con uscita obbligatoria allo svincolo di Promano, prosecuzione su viale Europa, località Corvatto, via Venanzio Gabriotti, via Garibaldi, via Tiberina, via dell’Assino e immissione in E45 allo svincolo di Umbertide/Gubbio". Il traffico in direzione Cesena "sarà deviato con uscita obbligatoria allo svincolo di Umbertide/Gubbio, prosecuzione su str. Tiberina Nord, via Garibaldi, via Stella, via Gabriotti, località Corvatto, via Europa e immissione in E45 allo svincolo di Promano. Il transito su un tratto di viabilità comunale compreso fra via Venanzio Gabriotti e via Giuseppe Garibaldi sarà regolato a senso unico alternato con semaforo".

Gli interventi, conclude Anas, "riguardano il risanamento dei calcestruzzi, la parziale demolizione e ricostruzione dell’impalcato e l’installazione di dispositivi di appoggio antisismici, al fine di innalzare gli standard di sicurezza delle strutture di quattro viadotti tra Umbertide e Città di Castello (Roncalbello, Col di Pozzo, Tevere I e Tevere II) per un investimento complessivo di 9,6 milioni di euro. A oggi le operazioni di varo delle nuove travi sono ultimate sui 4 viadotti in carreggiata nord e su tre dei quattro viadotti in carreggiata sud".