E45, nuovi cantieri Anas: i lavori e le modifiche al traffico

Nuovi cantieri lungo la E45. Ecco i lavori e le modifiche alla viabilità. Nei giorni scorsi, scrive Anas, "sono stati ultimati i lavori per la sostituzione dello spartitraffico centrale su un tratto di 4,5 km della E45 tra Collepepe e Ripabianca".

Nei prossimi giorni, prosegue la nota, "sarà eseguito l’adeguamento della pavimentazione nel tratto all’altezza dello svincolo di Ripabianca, come già eseguito nei giorni scorsi in corrispondenza dello svincolo di Marsciano/Collepepe".

Ecco le modifiche al traffico. "Da martedì 11 giugno - si legge nella nota - il transito sarà regolato a doppio senso di marcia su una carreggiata, mentre lo svincolo di Ripabianca sarà temporaneamente chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Cesena e lo svincolo di Casalina sarà chiuso in uscita direzione Cesena".

Il completamento di questa fase dei lavori lungo la E45 è previsto entro mercoledì 19 giugno.