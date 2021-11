E45, nuovi cantieri Anas a Perugia: svincolo chiuso, le modifiche al traffico

Nuovi lavori Anas a Perugia, E45 ancora sotto i ferri. "Da venerdì 12 novembre - spiega una nota di Anas - sarà temporaneamente chiuso lo svincolo di Ponte San Giovanni in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Cesena". Il completamento degli interventi di manutenzione ordinaria per il ripristino della pavimentazione del tratto della E45 è previsto entro lunedì 15 novembre.

Ecco le modifiche al traffico.

Il traffico in ingresso "potrà entrare sulla E45 in direzione Roma e invertire la marcia utilizzando lo svincolo di Balanzano o, in alternativa, utilizzare in ingresso lo svincolo di Collestrada. Il traffico in uscita potrà utilizzare gli svincoli di Balanzano e Ponte San Giovanni/Via Adriatica o, in alternativa, proseguire in direzione Cesena e invertire la marcia utilizzando lo svincolo di Collestrada", spiega Anas.