Cantieri sulla E45, il punto sui lavori e le modifiche alla viabilità

Anas annuncia con una nota che i lavori tra Ripabianca e Casalina, lungo la carreggiata nord della E45, "sono terminati in anticipo".

Ecco tutte le modifiche al traffico. Dal 17 giugno "sono quindi riaperti gli svincoli per chi viaggia in direzione Cesena". Al momento "per consentire analoghi lavori in carreggiata sud, sono provvisoriamente chiusi: lo svincolo di Ripabianca in ingresso e uscita per chi viaggia in direzione Terni; lo svincolo di Casalina solo in ingresso direzione Terni".

Il completamento dei lavori, conclude Anas, "è previsto entro sabato 22 giugno".