Lavori Anas sulla E45, le modifiche alla viabilità

Ancora cantieri Anas lungo la E45. Lavori in corso per ricostruire un muro di contenimento lungo circa 150 metri e alto fino a 5 metri crollato a gennaio tra Marsciano e Ripabianca. Ecco le modifiche alla viabilità.

"La prossima fase dei lavori - spiega una nota di Anas - richiederà da domani, martedì 20 giugno, a giovedì 22 giugno la chiusura temporanea delle rampe di ingresso e uscita dello svincolo di Marsciano/Collepepe, per chi viaggia in direzione Perugia. In alternativa sarà possibile utilizzare in uscita lo svincolo di Collepepe/Collazzone e in ingresso lo svincolo di Ripabianca. Il transito lungo la E45 sarà sempre consentito su una corsia per senso di marcia in corrispondenza del cantiere".

Il punto sui lavori

Il muro di contenimento, prosegue la nota di Anas, "era stato gravemente lesionato lo scorso gennaio in seguito ad abbondanti piogge. Anas ha quindi provveduto a posizionare una barriera per consentire l’immediata riapertura della strada e delle rampe di svincolo. Al contempo è stata avviata la progettazione dei lavori di consolidamento e realizzazione di una nuova opera di sostegno della scarpata, in sostituzione di quella esistente. Il progetto è stato studiato per ridurre al minimo i disagi durante i lavori mantenendo sempre aperta al traffico almeno una corsia. Anche la rampa di ingresso dello svincolo di Marsciano resterà sempre transitabile, salvo pochi giorni necessari alla demolizione".

I lavori, avviati il 17 aprile, "riguardano la realizzazione di una paratia di pali di grande diametro, la demolizione del vecchio muro di sostengo, il rivestimento della nuova opera con pannelli prefabbricati in calcestruzzo oltre alla sistemazione idraulica, di drenaggio e sistemazione della scarpata, per un importo complessivo di 1,2 milioni di euro". L’avanzamento dei lavori, conclude Anas, "è al 25%, in anticipo sul cronoprogramma. L’ultimazione degli interventi è prevista entro ottobre".