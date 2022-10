E45, nuovi cantieri Anas: i lavori e le modifiche al traffico

Nuovi cantieri Anas lungo la E45. Come spiega una nota "dalle 22 di venerdì 14 ottobre, sarà interessato lo svincolo di Torgiano/San Martino in Campo che sarà temporaneamente chiuso in uscita per chi viaggia in direzione Cesena". Il completamento dei lavori, prosegue Anas, "è previsto entro le 12 di lunedì 17 ottobre".

Ecco le modifiche al traffico: "In alternativa allo svincolo sarà possibile utilizzare l’uscita di Pontenuovo. Il transito in corrispondenza del cantiere sarà regolato a doppio senso di marcia in carreggiata opposta".