E45, nuovi cantieri lungo la superstrada: le modifiche al traffico

Nuovi cantieri sulla E45. Ecco le modifiche al traffico e gli svincoli chiusi.

Come spiega una nota di Anas "a partire da lunedì 23 ottobre sarà interessato un tratto della carreggiata sud in corrispondenza degli svincoli di Fratta Todina e Todi/Orvieto".

Ecco le modifiche al traffico. "Per consentire lo svolgimento degli interventi saranno necessarie alcune limitazioni provvisorie al transito, organizzate in due fasi - spiega ancora Anas - : da lunedì 23 a mercoledì 25 ottobre sarà chiuso lo svincolo di Todi/Orvieto in ingresso e uscita per chi viaggia in direzione Terni. In alternativa sarà possibile utilizzare il precedente svincolo di Fratta Todina; da giovedì 26 ottobre a venerdì 10 novembre sarà chiuso lo svincolo di Fratta Todina in ingresso e uscita per chi viaggia in direzione Terni, mentre lo svincolo di Todi/Orvieto sarà chiuso soltanto in uscita nella stessa direzione. In alternativa sarà possibile proseguire in direzione Terni e invertire la marcia utilizzando lo svincolo di Todi/San Damiano per poi uscire allo svincolo di Todi/Orvieto in carreggiata nord".

Il transito in corrispondenza del cantiere "sarà sempre consentito a doppio senso di marcia in carreggiata opposta".