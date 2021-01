E45, nuovi cantieri Anas: limitazioni al traffico, la mappa degli svincoli chiusi

Nuovi cantieri Anas lungo la E45 e lavori per la sostituzione della segnaletica verticale. "Per consentire gli interventi - spiega una nota di Anas - , saranno necessarie alcune limitazioni provvisorie al transito agli svincoli di Casalina e Todi/San Damiano, in provincia di Perugia".

Ecco la mappa delle limitazioni al traffico. Da giovedì 21 gennaio a sabato 23 gennaio sarà chiuso lo svincolo di Todi/San Damiano in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Cesena. In alternativa sarà possibile utilizzare lo svincolo di Todi/Orvieto. Da lunedì 25 a mercoledì 27 gennaio sarà chiuso lo svincolo di Casalina in uscita per chi viaggia in direzione Roma. In alternativa sarà possibile utilizzare lo svincolo di Ripabianca.