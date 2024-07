E45, nuovi cantieri Anas: superstrada chiusa, ecco dove e quando

Nuovi cantieri Anas lungo la E45. Per tre notti la superstrada sarà chiusa al traffico per i lavori di manutenzione programmata per il risanamento strutturale di alcuni cavalcavia. Ecco dove e quando.

Come spiega una nota di Anas "dalle 21 di martedì 2 luglio alle 7:00 del giorno successivo la carreggiata in direzione Roma sarà chiusa dallo svincolo di Promano allo svincolo di Montone, mentre la carreggiata in direzione Cesena sarà chiusa dallo svincolo di Gubbio/Umbertide e allo svincolo di Promano, compresa la chiusura dello svincolo di Montone in direzione Cesena". Il traffico "sarà deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto".

E ancora: "Nelle notti di mercoledì 3 e giovedì 4 luglio, dalle 21:00 alle 6:30 del giorno successivo, la carreggiata in direzione Roma sarà chiusa dallo svincolo di Città di Castello Sud e allo svincolo di Promano mentre la carreggiata in direzione Cesena sarà chiusa dallo svincolo di Promano allo svincolo di Città di Castello Nord, compresa la chiusura dello svincolo di Città di Castello Sud in direzione Cesena. Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto".