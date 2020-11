E45, lavori Anas a Collestrada: la mappa dei cantieri e gli svincoli chiusi

Nuovi cantieri Anas lungo la E45 a Perugia. Come spiega una nota, "da lunedì 16 novembre Anas eseguirà un intervento di ripristino localizzato della pavimentazione su una delle rampe dello svincolo “SS75/Assisi/Foligno” sulla strada statale 3bis “Tiberina” (E45) in località Collestrada".

E ancora: "Per consentire l’esecuzione dei lavori sarà temporaneamente chiusa al traffico la rampa che consente l’immissione sulla SS75 “Centrale Umbra” in direzione Assisi/Foligno per il traffico proveniente dalla carreggiata sud della E45 (provenienza Cesena/Ancona)".

In alternativa, spiega ancora Anas, "sarà possibile proseguire fino allo svincolo di Ponte San Giovanni, uscire e reimmettersi in direzione Assisi/Cesena". Il completamento dei lavori "è previsto entro venerdì 20 novembre".