E45, nuovi cantieri Anas: la mappa dei lavori e le modifiche al traffico

Nuovi cantieri Anas lungo la E45. Ecco la mappa dei lavori e le modifiche alla viabilità.

Da venerdì 11 novembre, annuncia una nota di Anas, "saranno eseguiti gli interventi per la realizzazione delle fondazioni del nuovo portale metallico in corrispondenza dello svincolo di Città di Castello Nord. Per consentire gli interventi lo svincolo sarà temporaneamente chiuso per chi viaggia in direzione Cesena fino a martedì 15. A seguire, sarà chiuso per chi viaggia in direzione Roma fino a giovedì 17 novembre".

E ancora: "Lavori di sostituzione del portale metallico anche a Ponte Nuovo, dove lo svincolo sarà temporaneamente chiuso per chi viaggia in direzione Cesena da domani, venerdì 11, fino a domenica 13 novembre".

Cantiere in corso "per interventi di sostituzione della segnaletica verticale" a Collestrada, dove "è temporaneamente chiuso un tratto della corsia di marcia in direzione Roma in prossimità dello svincolo con transito consentito sulla corsia di sorpasso fino a sabato 12 novembre".

Sempre a Perugia "è temporaneamente chiusa l’uscita di Ponte Valleceppi per chi viaggia in direzione Cesena. Il transito in corrispondenza del cantiere è consentito a doppio senso di marcia in carreggiata opposta. Il completamento di questa fase è previsto entro il 7 dicembre".

Infine, "per consentire i lavori per la realizzazione della tecnologia “Smart Road”, sarà temporaneamente chiusa la sola uscita dello svincolo di Promano per chi viaggia in direzione Roma da domani, venerdì 11 novembre, fino a venerdì 16 dicembre".