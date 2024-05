Nuovi cantieri sulla E45, i lavori e le modifiche alla viabilità

Nuovi lavori sulla E45. Ecco la mappa dei cantieri e tutte le modifiche alla viabilità. Da lunedì 20 maggio, spiega una nota, "per consentire l’avanzamento dei lavori di realizzazione dell’infrastruttura tecnologica “Smart Road”, sarà chiuso lo svincolo di Umbertide/Gubbio in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Perugia. Il transito in corrispondenza del cantiere sarà sempre consentito a doppio senso di marcia in carreggiata opposta. Entro il 7 giugno riaprirà la rampa di uscita, mentre l’ultimazione è prevista entro il 29 giugno".

E ancora. Lo svincolo di Città di Castello Nord "sarà chiuso da mercoledì 22 maggio in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Cesena. Il transito in corrispondenza del cantiere sarà sempre consentito a doppio senso di marcia in carreggiata opposta. L’ultimazione è prevista entro venerdì 31 maggio".

A Promano, evidenzia la nota, "proseguono i lavori per la ricostruzione del cavalcavia di Promano. Dopo il varo dell’impalcato, sarà eseguito il getto della soletta in calcestruzzo. Per consentire lo svolgimento delle attività in piena sicurezza è necessaria la chiusura della E45 in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Umbertide/Gubbio e Promano. Anas ha programmato la chiusura in orario notturno dalle 20:30 di martedì 21 maggio alle 7:00 del giorno successivo. Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto. Per i veicoli in direzione Cesena sarà istituita l’uscita allo svincolo di Umbertide/Gubbio (km 99) con rientro allo svincolo di Promano (km 111,300). Per i veicoli in direzione Terni sarà istituita l’uscita obbligatoria allo svincolo di Promano (km 111,300) con rientro allo svincolo di Umbertide-Gubbio (ex-Tiberina)".