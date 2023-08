E45 e raccordo, doppio cantiere a Perugia: i lavori e le modifiche al traffico

Cantieri sul raccordo Perugia-Bettolle e lungo la E45. Doppio di manutenzione programmata di Anas. Ecco il punto sui lavori e le modifiche al traffico.

Lungo la E45, spiega una nota, "vengono eseguiti lavori di ripristino della pavimentazione e sostituzione di un giunto di dilatazione su un tratto della carreggiata nord (direzione Cesena) tra lo svincolo di Ponte San Giovanni e l’innesto del raccordo Perugia-Bettolle".

E ancora. "Da venerdì 25 agosto il traffico sarà regolato a doppio senso di marcia in carreggiata opposta, mentre lo svincolo di Ponte San Giovanni sarà temporaneamente chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Cesena. Inoltre, il traffico proveniente dal raccordo Perugia-Bettolle non potrà immettersi sulla E45 in direzione Cesena, ma dovrà proseguire in direzione Roma e invertire la marcia utilizzando lo svincolo di Montebello. Per ridurre al minimo la durata del cantiere, le lavorazioni si svolgeranno 24 ore su 24 senza interruzioni". Il completamento "è previsto entro domenica 3 settembre". Nelle tre giornate precedenti l’avvio del cantiere, da martedì 22 a giovedì 24 agosto, "vengono eseguiti gli interventi di rinforzo della pavimentazione sulla carreggiata sud (direzione Roma) che dovrà ospitare il doppio senso di marcia durante i lavori. Per consentire le attività il transito in direzione sud sarà consentito sulla corsia libera (marcia o sorpasso)".

Lungo il raccordo Perugia-Bettolle, specifica ancora Anas, "vengono eseguiti i lavori di sostituzione e ammodernamento dello spartitraffico centrale (new jersey) in un tratto compreso tra gli svincoli di Madonna Alta e Ferro di Cavallo. Per consentire lo svolgimento delle operazioni, da martedì 22 agosto sono provvisoriamente chiuse le corsie di sorpasso, in entrambe le direzioni, con transito consentito sulla corsia di marcia". Il completamento "è previsto entro sabato 2 settembre".