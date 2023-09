E45 e Centrale Umbra, doppio cantiere: le modifiche al traffico

Nuovi lavori lungo la E45 e lungo la Centrale Umbra. I due cantieri partiranno in contemporanea. Ecco le modifiche al traffico.

Come spiega una nota di Anas "per consentire l’esecuzione lavori di pavimentazione, sono previste limitazioni temporanee lungo la E45 nel tratto in corrispondenza dello svincolo di Lidarno. A partire da lunedì 25 settembre sarà disposta, per chi viaggia in direzione Cesena, la chiusura del tratto incluso tra i km 74,500 ed il km 77,765, con contestuale attivazione del doppio senso di circolazione nella carreggiata opposta, in direzione Roma". E ancora: "In concomitanza sarà istituita la chiusura al traffico, in direzione Cesena, sia delle rampe dello svincolo di Lidarno (km 75.300) che la rampa di immissione dalla SS318 per chi proviene da Ancona. Per i veicoli proveniente dalla statale 318 e diretti a Cesena è consigliata l’uscita allo svincolo di Ospedalicchio lungo la SS75 ed eseguire l’inversione di marcia".

Sempre lunedì 25 settembre, prosegue Anas, "saranno eseguiti i lavori di risanamento profondo della pavimentazione su un nuovo tratto della strada statale 75 “Centrale Umbra”, in prosecuzione dei tratti già risanati, in località Foligno Nord". E ancora: "Per consentire i lavori, sarà temporaneamente chiusa la rampa di uscita dello svincolo di Foligno Nord (km 23,500) per chi viaggia in direzione Foligno. Per i veicoli è possibile usufruire dello svincolo precedente di Spello (km 20,600). Il completamento di questa fase è previsto per il prossimo 25 ottobre , salvo condizioni meteo sfavorevoli".