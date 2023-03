E45, scatta la demolizione di un cavalcavia danneggiato: tutte le modifiche al traffico

E45, scatta la demolizione del cavalcavia di Promano danneggiato da un camion. Come spiega una nota di Anas "nella notte di sabato primo aprile saranno eseguite le operazioni di demolizione". Ecco tutte le modifiche al traffico.

"Per consentire lo svolgimento delle attività - sottolinea Anas - è necessaria la chiusura della E45 in entrambe le direzioni. Al fine di contenere i disagi al traffico, Anas ha programmato la chiusura in orario notturno dalle 21 di sabato 1° aprile alle 7 di domenica 2 aprile. Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto".

E ancora: "Per i veicoli in direzione Cesena sarà istituita l’uscita allo svincolo di Umbertide/Gubbio (km 99) con rientro allo svincolo di Promano (km 111,300) - prosegue la nota - . Per i veicoli in direzione Terni sarà istituita l’uscita obbligatoria allo svincolo di Promano (km 111,300) con rientro allo svincolo di Montone/Pietralunga (105,400)".