E45, ancora cantieri Anas a Perugia: la mappa e gli svincoli chiusi

Ancora cantieri Anas lungo la E45. Da lunedì 19 ottobre, sottolinea Anas, "sarà risanato un nuovo tratto in località Bosco, nel comune di Perugia, in prosecuzione dei tratti già completati". E ancora: "Per consentire lo svolgimento degli interventi, il transito sarà regolato a doppio senso di marcia sulla carreggiata libera, mentre lo svincolo di Bosco sarà temporaneamente chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Roma. In alternativa sarà possibile utilizzare lo svincolo di Ponte Felcino". Il completamento di questa fase dei lavori "è previsto entro il 30 novembre".

E non è finita qui. Ancora Anas: "Per consentire l’esecuzione di alcuni interventi di ripristino localizzato, da martedì 20 a sabato 24 ottobre sarà temporaneamente chiuso lo svincolo di Pantalla/Collazzone, in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Cesena. In alternativa è consigliata lo svincolo precedente (Fratta Todina). Il transito lungo la direttrice in corrispondenza del cantiere sarà sempre consentito a doppio senso di marcia in carreggiata opposta".