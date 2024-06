E45, nuovi cantieri Anas: i lavori e le modifiche alla viabilità

Nuovi cantieri Anas sulla E45, il punto sui lavori e le modifiche alla viabilità.

Come spiega una nota di Anas "per consentire l’esecuzione degli interventi su due cavalcavia a Città di Castello, saranno necessarie alcune limitazioni provvisorie al transito a partire da giovedì 20 giugno".

E ancora: "Il transito in corrispondenza del cantiere sarà consentito a doppio senso su una carreggiata, mentre saranno provvisoriamente chiuse le rampe di ingresso e uscita dello svincolo di Città di Castello Sud per chi viaggia in direzione Cesena. In alternativa, sarà possibile utilizzare lo svincolo di Promano".

Anas evidenzia anche che "in contemporanea sullo stesso tratto di carreggiata saranno eseguiti anche i lavori di risanamento profondo della pavimentazione e proseguiranno i lavori di ripristino strutturale e miglioramento sismico del viadotto Tevere I".

Il completamento di questa fase dei lavori, conclude la nota, "è previsto entro il 20 settembre".