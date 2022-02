E45, nuovi cantieri Anas: i lavori e le modifiche al traffico

Nuovi cantieri lungo la E45 e lavori di sostituzione e ammodernamento della segnaletica verticale. Come spiega una nota di Anas "per consentire l’esecuzione dei lavori, sono necessarie alcune limitazioni temporanee al traffico in corrispondenza degli svincoli di Ripabianca (Deruta) e Ponte Pattoli, in provincia di Perugia".

Ecco le modifiche alla viabilità: "Lo svincolo di Ripabianca sarà chiuso in uscita per chi viaggia in direzione Cesena da lunedì 7 a mercoledì 9 febbraio, mentre lo svincolo di Ponte Pattoli sarà chiuso in uscita per chi viaggia in direzione Roma da lunedì 7 a venerdì 11 febbraio. In corrispondenza dei cantieri il transito lungo la direttrice sarà regolato a doppio senso di marcia in carreggiata opposta".