E’ di Daniele Cernicchi la migliore salsa al tartufo

La prima edizione del concorso nazionale Tuber Cup organizzata dall’Associazione Host Gubbio, l’Associazione La Medusa e Colacem, patrocinata dal Comune di Gubbio e sostenuta da Urbani Tartufi ha visto sul gradino più alto del podio Daniele Cernicchi, chef dell’Osteria Cernicchi a Gubbio, che ha vinto la competizione con la sua salsa “Il midollo nel bosco”: tartufo nero uncinato, midollo di bovino, tuorlo marinato, acciughe del Cantabrico, Parmigiano Reggiano 24 mesi.

La manifestazione – che punta a non rimanere un episodio isolato ma un vero e proprio appuntamento fisso – vuole essere motore di valorizzazione turistica e promozione territoriale attraverso una delle materie prime più identitarie dell’Umbria: il tartufo.



Nove gli chef umbri selezionati che hanno presentato alla giuria la loro personale interpretazione di Salsa al tartufo. Un modo per dare dignità a una preparazione spesso associata a prodotti industriali poco in linea con la qualità della stessa materia prima.I giurati, dopo aver assaggiato – al buio – tutte le proposte degli chef e dopo aver assegnato i loro giudizi su consistenza, originalità, aspetto, equilibrio e texture, hanno così deciso di assegnare la palma della vittoria allo chef eugubino. “Ottima spalmabilità per questa crema ricca di sapori, - ha commentato la presidentessa dell Giuria Alessandra Baruzzi coadiuvata dallo chef Paolo Trippini – Una salsa complessa e ben bilanciata, che denota una conoscenza tecnica precisa e mette in evidenza il tartufo, pur avendo una complessità di ingredienti originale ed espressiva nei profumi”. Ovviamente felice del primato Daniele Cernicchi, lo chef vincitore, che ha ricevuto un premio di 1000 euro, e che si è detto soddisfatto e orgoglioso per il riconoscimento ottenuto