Chiesa cattedrale. Liberato il Portale del Carattoli su piazza Danti. In via Baldeschi si smontano le impalcature e si procede in via delle Cantine

Chiesa cattedrale. Liberato il Portale di Pietro Carattoli. In via Baldeschi si smontano le impalcature e si procede in via delle Cantine.

La parte bassa è stata completata. Resta da operare sugli ultimi tre piani dall’intersezione con via Baldeschi al grande cancello che chiude gli scavi della cattedrale. Un addetto raccoglie i residui di pulitura: frammenti cementizi e di travertino decorticati dalle pompe ad alta pressione (foto 6).

Il lavoro procede a tamburo battente e ci si appresta a ricongiungersi col gruppo del quinto stralcio, operante in piazza Danti, dove i lavori sono quasi completati.

È stato finalmente scoperto il portale del Carattoli in piazza Danti (quello “vero”, come spiega l’orientamento della cattedrale). Il risultato è semplicemente strepitoso. Sia sulle colonne di marmo rosa che sui travertini tornati bianchissimi.

Ancora coperta la Porta del Giubileo, impreziosita dallo splendido bassorilievo dello scultore perugino Artemio Giovagnoni. Si dice sia ormai questione di giorni. Fortunatamente la Porta del Giubileo era in buone condizioni. E anche l’opera bronzea di Giovagnoni non ha mai evidenziato criticità.