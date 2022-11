"Cerqueto 2023", due vini in edizione limitata per celebrare Perugino e l'affresco del San Sebastiano

Un vino speciale, con confezione in edizione limitata, per celebrare Pietro Vannucci, conosciuto come il Perugino.

La Pro loco di Cerqueto, in collaborazione con la cantina Castello Monte Vibiano Vecchio, presenterà domenica 20 novembre il vino “Cerqueto 2023”. Si tratta di un prodotto ad edizione limitata e numerata creato per omaggiare Pietro Vannucci, in occasione del cinquecentesimo anniversario della morte, che sarà celebrato nel 2023.

A Cerqueto, all’interno della Chiesa di Santa Maria Assunta, è custodita una delle opere più importanti della produzione del pittore umbro: Il San Sebastiano, frammento della cappella della Maddalena dipinta nel 1478, primo esempio conosciuto del Santo trafitto dalle frecce, divenuto uno dei temi più apprezzati della sua produzione. L’importanza che riveste quest'opera è dovuta al fatto che funge da modello per numerose repliche, tra le quali quella esposta nel Museo nazionale di Stoccolma, all’ Ermitage di San Pietroburgo, al Louvre, nella Chiesa di San Sebastiano a Panicale e nella Chiesa di San Francesco al Prato a Perugia.

Per questa occasione la cantina Castello Monte Vibiano ha prodotto due vini unici nel loro genere in modo da comunicare “Cerqueto 2023” sotto due aspetti diversi: un vino bianco, giovane, fresco ed espressivo, che riprende l’interpretazione dell’affresco in veste moderna come viene fornita dalla raffigurazione nell’etichetta; ed un rosso che onora l’affresco vero e proprio offrendo pienezza, tradizione e grande complessità olfattiva e gustativa. Il vino sarà vestito con un’etichetta del designer Riccardo Pierassa, illustratore già noto nel 2014 quando una sua illustrazione fu selezionata come visual ufficiale del festival Umbria Jazz, il quale ha reinterpretato l’affresco del San Sebastiano in chiave moderna mantenendone la luminosità e l’eleganza che gli sono proprie.

La collaborazione che ha portato alla produzione di questo vino ha inizio nel 2021, quando la Cantina Castello Monte Vibiano Vecchio ha accolto la richiesta di promuovere il progetto della proloco di Cerqueto, un’idea che nasce dal desiderio di rilanciare il proprio territorio dal punto di vista artistico, in connubio con un prodotto di eccellenza che lasci il miglior ricordo ai turisti che verranno in visita il prossimo anno. Non mancate quindi a questo evento che si terrà domenica 20 novembre dalle ore 18.30 a Cerqueto in piazza Beato Giacomo. Dopo la presentazione sarà possibile assaggiare il vino ed acquistare il cofanetto contenente la bottiglia.