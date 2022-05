INVIATO CITTADINO Ducatisti in centro storico. E domani, Festa della mamma, tutti alle panchine rosse contro la violenza sulle donne

Ducatisti in acropoli. E domani, Festa della mamma, tutti alle panchine rosse contro la violenza sulle donne. L’appuntamento perugino di domani è alle ore 10.30 in via Ariosto.

Una riunione festosa che celebra il mondo delle due ruote. In tutto lo Stivale, ducatisti, uomini e donne, a scaldare i motori e… i cuori. Dopo la lunga astinenza della pandemia.

Anche Perugia, con il suo Ducati Club, che il prossimo 5 giugno festeggerà i 20 anni di attività.

Ad accogliere i centauri davanti alla Fontana Maggiore l’assessore alla sicurezza Luca Merli e la collega Simona Cortona, in veste lei stessa di motociclista.

Motori e cultura, motori e scultura. Tanto che la prima destinazione è stato il parco di Sculture a Brufa, Torgiano, San Martino in Campo per tornare verso la concessionaria CDP Ducati.

Domani la manifestazione contro la violenza sulle donne, organizzata dall’Associazione Nazionale Centaure on the Road in collaborazione con l’Associazione MotoTurismoUmbria e il Ducati Club Perugia.

Per smentire il detto “donne e motori, gioie e dolori”. Ma che il dolore sia quello inevitabile della malattia e della morte. Tutto il resto è gioia.