INVIATO CITTADINO Ma quanto è difficile fare un dono al Comune di Perugia

Ma quanto è difficile fare un dono al Comune di Perugia. È quasi impossibile. Ieri come oggi.

È stata una vera odissea, sostiene Donatella Felicini, figlia di un artista della tarsia. Artista che ha realizzato un quadro di generose dimensioni effigianti l’Oratorio di San Bernardino con annesso accesso dell’Accademia di Belle Arti, facente parti del complesso monumentale di San Francesco al Prato [FOTO].

La tecnica dell’intarsio è difficile e rara. Ricordo che a Perugia eccellevano Chiaraluce e Porticelli, entrambi scomparsi. Anche l’autore di questo pezzo è deceduto e sopravvive attraverso la sua opera.

Riferisce la signora, insegnante in pensione e vigile custode della memoria paterna: “Tra mail a sindaco e assessori, sono passati oltre diciotto mesi e non si intravvede una soluzione”.

“Alle richieste di informazione si aggiungono sempre nuove istanze da proporre e documenti da allegare”.

“Ultima perla – racconta la signora – consiste nella giustificazione che l’autore non sarebbe famoso. Lascio a voi giudicare”.

Un precedente di cui sono testimone. Una quindicina di anni fa, il pittore Stefano Chiacchella, docente all’Istituto Artistico Bernardino di Betto, promosse un’iniziativa didattica consistente in un “Progetto Braccio”, stimolato dall’Inviato Cittadino e dall’amico Marco Rufini che di Andrea Fortebracci aveva scritto una biografia romanzata (“Quasi re”). Facemmo venire ai Notari Mogol.

Avemmo incontri con le classi le quali produssero due opere collettive da regalare rispettivamente ai Comuni di Perugia e di Montone. Chiacchella realizzò anche un ritratto di Braccio da donare al Comune di Perugia.

Montone accettò, Perugia rifiutò. Montone accettò e pose l’opera nella Sala Consiliare. Il Comune di Perugia abbandonò quel prodotto in qualche scantinato, dove potrebbe ancora trovarsi.

Il ritratto braccesco di Chiacchella fu trascurato. Al punto che mi proposi di acquistarlo per la mia collezione privata. Cosa che feci con entusiasmo. Ora quel ritratto [foto in pagina] è appeso a una parete della mia abitazione. Ed è una fortuna (almeno per me) che le cose siano andate in questo modo.

Questo a significare che talvolta, davanti alla burocrazia e alla colpevole indifferenza, è difficile perfino fare un regalo al Comune. In spregio del detto “A caval donato non si guarda in bocca”.