Edilizia: con l’avanzamento tecnologico nuove possibilità per le donne di entrare in questo ambito

Con l’avanzamento tecnologico, si aprono nuove possibilità per le donne di entrare nel mondo dell’edilizia, tradizionalmente dominato dagli uomini che svolgono lavori fisicamente impegnativi. È quanto sostiene Elisabetta Masciarri, segretaria generale della Fillea Cgil Umbria, il sindacato di lavoratrici e lavoratori di edilizia e costruzioni. Prima donna a ricoprire questo incarico a tal proposito afferma: "Tuttora nelle aziende o negli enti bilaterali spesso mi trovo ad essere l’unica donna e questo la dice lunga sulla strada che c’è da fare, anche a livello sindacale”.



La sindacalista sostiene che sia arrivato il tempo giusto per innescare un vero cambiamento: “La donna è spesso penalizzata nel mondo del lavoro, sia per la mancanza di opportunità di impiego a tempo pieno, sia per la difficoltà di conciliare le esigenze familiari con quelle professionali. Il part-time involontario è un fenomeno che colpisce prevalentemente le mamme, che si trovano a dover accettare un orario ridotto non per scelta, ma per necessità. Questo comporta una minore retribuzione, una minore tutela e una minore possibilità di crescita nella carriera” e ancora “Penso che sia arrivato il momento per gli imprenditori, anche dell’edilizia, di valorizzare le competenze femminili, soprattutto in una fase di trasformazione del settore, che richiede nuove figure professionali specializzate in bioedilizia, nuove tecnologie e nuovi materiali, senza titubanze o pregiudizi”.