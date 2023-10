Le Donne in Nero di Perugia: una voce contro la guerra

Ogni venerdì, per un’ora, in piazza della Repubblica a Perugia si manifesta per chiedere la pace e condannare gli orrori della guerra in Ucraina e in Palestina.

Un gruppo di donne vestite di nero, con delle mani nere issate come stendardi, si raduna in silenzio per esprimere il proprio rifiuto della violenza.

Sono le Donne in Nero - Perugia e fanno parte di un movimento internazionale nato nel gennaio del 1988 in Israele e Palestina, dove le donne di entrambi i popoli si univano per denunciare le atrocità del conflitto. Da allora, le donne in nero si sono diffuse in tutto il mondo, organizzando presidi pacifisti in diverse città e paesi.

A Perugia, il gruppo esiste dagli anni ‘90 e si è riattivato con maggiore intensità da quando è stata invasa l’Ucraina. Sono unite per dire basta alla guerra, basta alle armi, basta ai morti. Sono qui in piedi per solidarizzare con tutte le donne che subiscono le conseguenze della guerra. Le donne in nero non sono un'organizzazione formale, ma una rete spontanea e aperta a chiunque voglia aderire. Non hanno bandiere, slogan o simboli politici, ma solo il colore nero come segno di lutto e di protesta.

Il prossimo appuntamento delle donne in nero sarà a Bastia Umbra, in occasione di Umbria Fiere. “Vogliamo portare il nostro messaggio di concordia - conclude una delle attiviste - Se vuoi la pace prepara la pace”.