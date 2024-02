Avvocate in fuga dai tribunali, l'Adu Perugia chiede interventi per eliminare "gli ostacoli alla libera professione"

Donne e avvocatura, l’associazione difensori d’ufficio “Ida Pileri” di Perugia si interroga sul ruolo della donna nella professione e sulle difficoltà di coniugare il lavoro con la famiglia, essendo quest’ultima chiamata a “produrre reddito e prendersi cura dei propri congiunti”.

“È imminente l'8 marzo, giorno in cui la donna viene celebrata e omaggiata. La donna, per i compiti che è chiamata ogni giorno ad assolvere - accudimento dei propri familiari e lavorativi - dovrebbe essere al centro degli interessi di chi si occupa di politica ogni giorno - si legge in una nota dell’Adu di Perugia - Nel settore dell'avvocatura assistiamo a una continua e costante cancellazione dagli albi professionali delle donne, che si allontano anche dopo anni di libera professione dai tribunali, per l'incertezza dei tempi e delle entrate economiche della propria attività”.

Per l’Adu di Perugia sono tante le professioniste che hanno scelto lavori dipendenti, spesso statali, “ove i tempi lavorativi sono certi, così come le entrate economiche”.

L’associazione difensori d’ufficio oltre a lanciare l’allarme chiede che si pongano “nuovi basi per consentire alla donna avvocata di poter svolgere la propria professione”. E come? Secondo quanto illustrato nel manifesto “Ripensiamoci avvocate”, rimuovendo “gli ostacoli alla libera professione per le donne avvocate, in particolare per quelle che operano nel settore penale” attraverso la garanzia dell’orario di “trattazione dei processi penali”, eliminando “la richiesta degli uffici giudiziari a che il difensore d’ufficio sia presente in aula, condizione incompatibile con le necessità delle donne avvocate” e che porta alla scelta di cancellarsi dall’elenco dei difensori d’ufficio. Richiesta anche la valutazione del rinvio per legittimo impedimento qualora l’istanza sia motivata per ragioni di accudimento dei propri congiunti.

Tra le richieste anche quelle di “garantire alle donne avvocate con figli piccoli la possibilità di reperire in prossimità degli uffici di giustizia, o al loro interno, luoghi ove i bambini possano essere custoditi” e dotare tribunali i uffici giudiziari di parcheggi gratuiti e riservati alle donne “con necessità connesse alla maternità”

Anche per la formazione, infine, si chiede che venga garantita la possibilità di partecipare a corsi e convegni con durata e orari compatibili alle esigenze delle donne avvocate.