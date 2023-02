INVIATO CITTADINO L’Associazione Umbra ‘No al melanoma onlus’ dona due dermatoscopi alla Sezione Dermatologia del Dipartimento di Medicina e Chirurgia

L’Associazione Umbra ‘No al melanoma onlus’ dona due dermatoscopi alla Sezione Dermatologia del Dipartimento di Medicina e Chirurgia. Donazione avvenuta tramite la persona del Presidente, professor Mario Tomassini.

A ricevere le apparecchiature i professori Vincenzo Talesa (per il Dipartimento di Medicina) e Luca Stingeni (per la Sezione Dermatologia). Presenti il professor Piero Covarelli e i dottori Francesca Cencetti e Gian Marco Tomassini, in veste di membri dell’Associazione.

Le due strumentazioni sono fondamentali per lo studio dei tumori cutanei. E rivestono una forte valenza nel quadro della prevenzione di patologie di notevole gravità.

Dice il professor Mario Tomassini: “Quando ho iniziato la professione, il melanoma equivaleva a una condanna capitale. La mortalità toccava infatti punte altissime, riguardando la quasi totalità dei malati”.

“Oggi invece – aggiunge il decano dei dermatologi perugini – grazie alla prevenzione, la percentuale si è ridotta al 20% e si incomincia a intravedere la luce in fondo al tunnel. Nella prospettiva di un ulteriore miglioramento, grazie all’individuazione precoce che si rivela essere l’arma vincente”.

Il dermatoscopio (foto) è un dispositivo che consente di fornire le nozioni fondamentali, permettendo di indicare una procedura strutturata per la diagnosi delle alterazioni cutanee, pigmentate e non pigmentate.

Si rivela, pertanto, strumento di estrema utilità. Ed è in questo spirito di fattiva collaborazione che l’Associazione “No al Melanoma onlus” ha deciso di farne dono.