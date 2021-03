Coronavirus e Solidarietà | Donazione alla croce rossa italiana da parte di "to italy with love"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PerugiaToday

(Perugia) Il Dr. Hansjorg Kunzel, quale incaricato dell'Associazione "To Italy With Love" ( nata a Monaco di Baviera e costituita da cittadini tedeschi amanti dell'Italia) sta portando avanti una importante campagna di donazioni in favore di Associazioni, Comitati, Enti operanti in Umbria nel settore del sociale e del volontariato. Attraverso il compianto e indimenticabile Dr Giorgio Phellas, Il Dr.Kunzel è entrato in contatto con il Rotary Club Perugia Est chiedendo collaborazione per individuare meritevoli destinatari di donazioni per il territorio di Perugia.

Con questo spirito "To Italy With Love" ha fatto donazione al Comitato di Perugia della Croce Rossa Italiana di un quantitativo di DPI da destinare ai Volontari che stanno operando nella lotta contro il COVID; nello specifico ( ndr domenica 14 marzo) sono stati consegnati 2.000 guanti, 20.000 mascherine chirurgiche, 1.000 mascherine FFP2, 10.000 mascherine lavabili e riutilizzabili in varie misure. Ad attendere i delegati della "To Italy With Love" vi era la Presidente del Comitato della CRI di Perugia Patrizia Moretti, il Vice Presidente Antonio Piro, l'avvocato Nerio Zuccaccia per il Rotary Club Perugia Est. A conclusione della donazione, all'interno della sede della CRI, è seguito il discorso di ringraziamento da parte della Presidente Patrizia Moretti e dell'avvocato Nelio Zuccaccia per l'attività svolta dall'Associazione "To Italy With Love" e al lavoro di mediazione intrapreso, con singolare passione ed altruismo, dallo scomparso Console Onorario Giorgio Phellas.

