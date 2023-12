"Dona il tuo giocattolo", la solidarietà protagonista al Centro Commerciale Collestrada

La solidarietà ha vinto ancora. Anche quest’anno sono stati tanti i giocattoli nuovi ed usati (ed in buone condizioni) lasciati agli elfi e alle nataline del Villaggio di Babbo Natale, posizionato sulla piazza esterna davanti all’ingresso principale del Centro Commerciale Collestrada, per partecipare a “Dona il tuo giocattolo”. L’iniziativa di solidarietà – che resterà attiva fino a domenica 24 dicembre (ore 10,30-12,30 e 16,00-20,00) – è stata organizzata dal Centro Commerciale in collaborazione con i Lions Clubs di Perugia, zona 9B del distretto 108L (Perugia Augusta Perusia, Perugia Concordia, Perugia Fonti di Veggio, Perugia Host, Perugia Maestà delle Volte). I giocattoli raccolti, infatti, saranno donati dai Club Lions ai bambini di famiglie umbre meno fortunate.

“Questa iniziativa è importante – ha dichiarato Antonio Cipiciani, presidente della zona 9B Lions del distretto 108L – perché è ancora una volta l’espressione dell’attenzione verso le persone bisognose ed in particolare verso i bambini delle famiglie in difficoltà economiche. Con questo gesto i Lions vogliono essere vicini a tutti i bambini per renderli uguali a tutti gli altri più fortunati di loro”.

“Dato il successo dello scorso anno, – ha commentato Roberto Lo Duca, direttore del Centro Commerciale Collestrada – abbiamo voluto riproporre questo progetto in collaborazione con un partner, i Lions, con cui collaboriamo fattivamente anche in altre iniziative. Ci piace l’idea che gli stessi bambini regalino un loro gioco ai loro coetanei che si trovano in una situazione economica più difficile. E’ un dono che ha una doppia valenza: fa felice chi lo riceve ma anche chi lo dona, che viene educato al rispetto nei confronti del prossimo e di chi, soprattutto, è in difficoltà”.

Molte le iniziative di Natale promosse in questi giorni al Centro Commerciale Collestrada. Sabato 23 dicembre, alle ore 17, è in programma un concerto dedicato alle melodie natalizie più celebri. Ad eseguirlo la Lory’s Blonde Jazz Quartet. Sarà un concerto magico che permetterà di calarsi appieno nell’atmosfera natalizia.