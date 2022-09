VISTI PER VOI Un Don Giovanni, intriso di forza e seduzione, invade palcoscenico e palchi del Morlacchi

Un Don Giovanni, intriso di forza e seduzione, invade palcoscenico e palchi del Morlacchi. Con incursioni in platea. Un’edizione del Teatro Lirico Sperimentale, allestita dal riconosciuto Maestro Henning Brockhaus, per la direzione musicale di Salvatore Percacciolo.

Una versione viva e vitale. Prende a pretesto corpi e provocazioni per rendere straordinariamente efficace la dimensione antropologica del “dissoluto punito” che fa della conquista “il” fine che porta “alla” fine.

Una fine punteggiata da pungente ironia, volta a mostrare come l’immoralità che tende a svilire la figura femminile sia quanto mai attuale e bruciante. L’attualizzazione non sta, insomma, nella forma, nei costumi di straordinario appeal, in autoreggenti e giarrettiere, in nudità promesse, viste o intraviste. Ma nella concezione della conquista sommativa, spogliata di prospettiva valoriale. Quando non sprezzante e violenta. Come ci conferma una cronaca quotidiana che disonora l’umanità.

L’opera è montata con dinamismo, impreziosita dalle snelle coreografie di Valentina Escobar, una scenografia essenziale, soluzioni di grande efficacia.

Un lavoro veramente corale. Per seguirlo “non bastano gli occhi”. L’azione si dipana non solo sul palcoscenico, ma anche sui palchi e in platea. Mentre in palcoscenico si volge l’azione fra dramma e ironia, verismo e paradosso, seducenti figure dai palchi soffiano bolle di sapone o simulano allettanti richiami e accennati amplessi. Il tutto sempre giocato sul filo della giocosa complicità. Il “vietato ai minori” è solo un’esca. Ma risulta invero funzionale alla rappresentazione di un sesso voracemente consumato, senza dazionalità, senza sentimento. In definitiva, irrisolto, ansiogeno e frustrante.

L’orchestra e il coro lirico fanno la loro parte con entusiasmo. Un ardore che travolge il direttore Percacciolo, fino al punto da fargli sfuggire di mano la bacchetta che vola alla seconda fila. Un sincero trasporto coinvolge e travolge il pubblico che non perde una battuta.

Il cast è composto da vincitori e idonei dei concorsi della Comunità Europea degli ultimi due anni.

Ne ricordiamo Milan Periši?, Davide Peroni e Alberto Petricca nella parte di Don Giovanni; Alfonso Michele Ciulla e Matteo Lorenzo Pietrapiana come Leporello; Sara Cortolezzis e Maria Stella Maurizi nella parte di Donna Anna; Alessia Merepeza e Tosca Rousseau in quella di Donna Elvira. Elena Antonini, Elena Finelli e Elena Salvatori nella parte di Zerlina.

Sbrigativo affermare: tutti all’altezza. Ma le cose stanno veramente così.