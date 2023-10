Dog Dance, sport e divertimento con la campionessa Lusy Imbergerova

Vice campione del mondo, due volte campionessa europe, dog trainer, responsabile nazionale Dogdance CSEN, giudice internazionale dogdance e PRO-DD, concorrente a Italia’s Got Talent, Lusy Imbergerova Tricks ci racconta cosa significhi fare dog dance.

“La dog dance è una disciplina che permette di accrescere l’intesa tra conduttore e cane, ed è caratterizzata da una componente tecnica ed una componente artistica. Consiste nell’eseguire insieme al cane esercizi o condotte in sintonia con la musica con la quale si può costruire una coreografia danzata”.

È richiesto un particolare tipo di cane, razza, cucciolo, adulto?

“Chi vuole inizia con i cuccioli, ma si può addestrare un cane a qualsiasi età. Da piccoli è più facile. A volte ci vuole anche 1 anno per creare una routine partendo dalle scelta del tema, della musica e del costume, passando per la scelta e utilizzo degli oggetti nella routine, come muoversi nel ring, fino alla prova della routine senza il cane. Ogni esercizio è accompagnato dall’uso di premi e dal gioco. L’addestratore ha totale libertà e ogni cane ha una sua routine. In generale non c’è una razza particolare, ma i Border Collie sono più facili da addestrare”.

Come ha iniziato?

“Ho cominciato per gioco nel 2007 con uno Schnauzer gigante, poi ho continuato con un pastore belga. Nel 2016 sono diventata vice campione del mondo e poi due volte campionessa europea nel 2021 e nel 2023 nella categoria freestyle dove il programma è libero, mentre nell’Htm ci sono dieci posizioni obbligatorie con condotte vicine al piede dell’addestratore per il 75% dell’esibizione”.

Al recente campionato europeo, al quale hanno partecipato atleti provenienti da 20 nazioni, c’era anche la Nazionale Csen di cui fa parte Lusy Imbergerova con Rysa che hanno portato a casa la medaglia d’oro.

Lusy ha anche partecipato a Italia’s Got Talent con Deril, un pastore belga laekenois, col quale si è esibita in un numero di dog dance.