Fischietto, cartellini e crediti formativi: aperte le iscrizioni per diventare arbitro

Diventa arbitro di calcio e se sei uno studente ha anche i crediti scolastici. Aperte le iscrizioni al corso gratuito per arbitri di calcio organizzato dalla Sezione AIA di Perugia, aperto a ragazzi e ragazze, con la presentazione già fissata a martedì 18 ottobre, alle ore 18, presso la Sezione a Prepo.

Il corso dura un mese e mezzo e si articola in una serie di lezioni serali nei giorni di martedì, giovedì e venerdì, svolte in presenza e a distanza in videoconferenza, con modalità che saranno concordate con gli stessi frequentanti il corso per facilitare le esigenze di tutti.

L’esito positivo del percorso permetterà agli aspiranti arbitri di prendere in mano il fischietto, i cartellini, la divisa ed iniziare immediatamente l’attività in campo. Una volta arbitri si ha diritto anche al possesso della tessera Federale, la quale include: rimborso spese per ogni gara diretta; ingresso gratuito in tutti gli stadi d’Italia; credito formativo per gli studenti delle scuole superiori; allenamenti con preparatore atletico sezionale.

Dall'anno scorso è stata anche inserita la possibilità del doppio tesseramento, che permette a tutti i calciatori Under 18 di poter iniziare questa esperienza con il fischietto, proseguendo la propria attività agonistica nei settori giovanili.

Possono partecipare gratuitamente tutti i candidati di ambo i sessi che abbiano compiuto alla data dell'esame il 14° anno di età e non abbiano compiuto il 40° anno, in assenza di procedimenti penali.

Per maggiori informazioni @AiaPerugia su Facebook e Instagram oppure via mail a perugia@aia-figc.it.