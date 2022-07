‘DIvenerDI’ a Civitella d’Arna celebra la Perugia che fu, proponendo immagini dalla collezione ‘Adriana’ di Mauro Morini. Nostalgia contro... jazz

‘DIvenerDI’ a Civitella d’Arna celebra la Perugia che fu, proponendo immagini dalla collezione ‘Adriana’ di Mauro Morini. Mentre a Perugia si jazzeggia, a Civitella si stimola la nostalgia, rievocando identità appannate, rimosse o… ignorate dai più.

Una serata gradevole che interessa e coinvolge per la ricchezza e varietà delle proposte, studiate da Lamberto Salvatori, Ezio Bertoldi e il Consiglio della Pro Arna. Tanti gli amici interessati, accorsi dal capoluogo per rispondere alle iniziative di questa comunità che radica nell’antico e che preserva tradizioni e cultura del mondo rurale, gelosamente custodite e riproposte con rigore filologico.

Stavolta è toccato a Mauro Morini offrire e commentare immagini della Perugia di fine Ottocento e primi Novecento: cartoline mai, o poco viste. Che raccontano il tram e la stazione ferroviaria, i palazzi e le vie… la facies urbanistica e antropologica della nostra città. Immagini che suscitano un po’ di rimpianto per ciò che è stato spesso distrutto o irrimediabilmente perduto.

Fa tristezza, ad esempio, scoprire la demolizione del Monumento alla Vittoria di Piazza d’Armi (ne restano le statue al Frontone) o la volatilizzazione della balconata dell’Arienti che delimitava l’ingresso della chiesa cattedrale. Oggetto prezioso d’arte e di cultura, finito alla Città della Domenica, come i lampioni liberty, ceduti gratis o al prezzo di ferro vecchio. Di sciocchezze se ne fanno oggi, ma altrettante se ne sono commesse in passato.

La collezione di Francesco De Sansuaze e Mauro Morini è intestata al nome e alla memoria di Adriana, moglie di quest’ultimo, di cui ieri si sarebbe celebrato il 74.mo compleanno. Una ragione in più per apprezzare questa preziosa raccolta di immagini d’epoca, proposta da Morini in 39 step.