Perugia, guerra ai paletti: tra incidenti e atti di vandalismo spariscono i dissuasori anti sosta

Guerra ai paletti. Che sia un sinistro dovuto a disattenzione o strada bagnata o volontà di rimuovere l’odioso ostacolo alla sosta selvaggia, i paletti non se la passano molto bene a Perugia.

Camminando per viale Roma, ad esempio, ci si imbatte in molti paletti anti sosta, divelti o piegati, alcuni anche verso la strada, con il rischio di rovinare una fiancata dell’auto.

Sotto l’alberata di viale Roma, ormai, i paletti sono spariti e le auto sostano tra un albero e l’altro.

In largo Cacciatori delle Alpi, l’altro ieri, un automobilista disattento ha centrato in pieno un paletto di sostegno di un cartello stradale, nel punto di accesso alla rotatoria per chi proviene da via Masi.

Ai Tre Archi, ormai da settimane, è stato divelto uno dei paletti che impediva l’accesso ai giardinetti di Palazzo della Penna. Il manufatto di metallo, tra le altre cose, ha “camminato” diverse decine di metri in via Marconi, finendo appoggiato al muro sotto stante la palazzina Mavarelli. Inutile dire che senza paletto le auto hanno ripreso a parcheggiare dentro i giardini.

Anche in altre zone della città i paletti sono spariti, come in fondo a corso Cavour, dove le auto ormai parcheggiano sul marciapiede prima della Porta di San Pietro.

In via XIV Settembre sono spariti ormai da anni i paletti e le ringhiere per non far parcheggiare sul marciapiede.