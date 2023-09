Distretto sanitario, nuovi trasferimenti dopo il crollo negli uffici

Nuovi trasferimenti dal palazzo di via XIV settembre, sede del distretto sanitario dell’Usl 1. Dopo il crollo di un controsoffitto che ha reso necessario la chiusura dell’ultimo piano e il servizio farmaceutico, oltre all’inibizione di alcuni locali ritenuti non idonei dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco, e il trasferimento del servizio infermieristico, anche l’ambulatorio vaccinale ha cambiato sede, spostandosi al centro di salute di San Marco come già l'ambulatorio di ginecolofgia. Rimane al suo posto, in attesa di un trasferimento definitivo che dovrebbe completarsi nei prossimi mesi, il laboratorio unico di screening, dove comunque più di una sala è stata considerata osservata speciale. Intanto, proprio oggi, è stato fatto un nuovo sopralluogo dei tecnici dell’Usl 1 per fare il punto sulle condizioni dell’edificio e sulle soluzioni eventualmente da prendere, con il modo dell’investimento per soluzioni che rivelerebbero comunque temporanee. Sulla situazione della sede del distretto si è acceso il fare del Comune di Perugia, sollecitato già in passato dai sindacati, come il Nursind, che pur non essendo proprietario e non potendo, quindi, intervenire direttamente, premerebbe per una soluzione rapida anche con l’interessamento, a quanto sembra, dello stesso sindaco Romizi.