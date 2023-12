Il suono dei cacciatori per evitare gli incidenti con i cinghiali

Nuovo dissuasore lungo la strada provinciale 308 (detta di Fondovalle) installato dalla Provincia di Perugia per prevenire gli incidenti stradali causati dalla fauna selvatica.

Il dispositivo, spiega una nota, "l’ottavo finora montato sul territorio provinciale perugino), è stato collocato nel comune di Città della Pieve al km 7+500, al confine con la provincia di Terni. Un tratto particolarmente interessato da un frequente attraversamento, specie nelle ore notturne, di animali selvatici per lo più cinghiali e caprioli".

I dispositivi che la Provincia di Perugia sta utilizzando già da diversi anni "sono quelli previsti dal progetto Life Strade, per la gestione e riduzione delle collisioni veicolari con la fauna selvatica. Attraverso una centralina di segnalazione e messaggi luminosi e sonori, il dissuasore impedisce il passaggio di animali che vivono in libertà e allertano gli automobilisti del pericolo".

Quello sulla provinciale 308 "è di nuova generazione, come spiega il geometra Lanfranco Ghiani, dell’Ufficio competente, in quanto per la prima volta utilizza una telecamera “doppler” che registra l’arrivo dei veicoli fino a 500 metri di distanza". E ancora: "Il sistema è inoltre dotato, come gli impianti precedenti, di sensori termici, energeticamente autonomi, che riescono ad individuare la presenza di animali a bordo strada e ad attivare una segnalazione luminosa per avvisare l'auto in transito, al fine di indurne il rallentamento. Se l'automobilista non diminuisce la sua velocità, entra in funzione un sistema di dissuasione acustica che fa allontanare l'animale, riproducendo il suono di una battuta di caccia al cinghiale".

Ad oggi sono stati installati come detto otto impianti: sulla regionale 599 (Lago Trasimeno), sulla provinciale 340 tratto 3 di Pietrafitta, sulla provinciale 105 di Trestina, sulla provinciale 174 tratto 2 di Ponte Rio, sulla San Pellegrino provinciale 241 tratto 5,T, sulla provinciale 303 della Romea, sulla provinciale 340 tratto 1 di Spina e appunto sulla provinciale 308.

Sulla stessa Fondovalle, conclude la provincia, "il sistema sarà a breve potenziato con l’aggiunta di un secondo impianto, al Km 2+000, in corrispondenza del sottopassaggio ferroviario".