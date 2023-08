Addio al passato della comunicazione: dismesse le vecchie cabine telefoniche

Una volta si usavano i gettoni, poi le monete da 200 lire. Alla fine è arrivato il cellulare e le cabine telefoniche in giro per le strade cittadine, praticamente, non servono più a nulla.

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha stabilito che Tim non è più obbligata a garantire il servizio pubblico e può iniziare a smantellare le cabine telefoniche ancora in uso.

Girando per Perugia, quindi, ci si imbatte in avvisi incollati sulle cabine: “Questa postazione sarà dismessa il giorno …”.

Con l’avvento del cellulare, in fondo, a cosa servivano più le cabine? Nel migliore dei casi a riciclarle come biblioteche di book-crossing.