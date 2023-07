Centro di salute mentale Bellocchio: “Servono accordi per regolamentare la situazione dell’immobile”

Un mese fa era iniziato il dibattito sulle condizioni in cui versa il centro di salute mentale Bellocchio con i suoi locali non agibili, i danni presenti sui muri e la pavimentazione esterna danneggiata. Il consigliere comunale Francesco Zuccherini del Pd aveva chiesto in Consiglio Comunale la sistemazione dell'edificio o di trovare una soluzione alternativa, poiché lo stabile è di proprietà del Comune stesso.

Oggi, martedì 26 luglio, la terza commissione presieduta da Alessio Fioroni ha trattato l’ordine del giorno presentato dal consigliere.



Il responsabile del Bellocchio, Ermes Giuseppe Forlin, ha sottolineato l’importanza del centro e del luogo in cui si trova che assicura “accessibilità, centralità e riservatezza". Gli ambienti sono logisticamente funzionali, pratici e capaci di assicurare riservatezza e secondo Forlin: “devono essere riqualificati a tutela sia degli operatori sanitari sia dell’utenza”.

Il dirigente dell’Unità operativa Acquisti e patrimonio del Comune di Perugia, Pierluigi Zampolini, ha spiegato che la questione è annosa perché la situazione normativa dell’immobile è del tutto particolare: “Con la legge n. 833 del 1978 fu istituito il servizio sanitario nazionale e i soggetti gestori erano le Uls. La parte patrimoniale fu demandata ai Comuni, destinatari di tutti i beni di proprietà dei vecchi istituti riuniti di ricovero. I Comuni, inoltre, dovettero mettere a disposizione delle Usl il proprio patrimonio destinato ad attività sanitaria ed è il caso della struttura del Bellocchio. Dal ’92 al ’95 le Usl sono diventate soggetti con personalità giuridica che possono essere titolari di un patrimonio, ma la normativa non ha disciplinato il regime del patrimonio, come la struttura del Bellocchio, già di appartenenza dei Comuni dato in gestione alle Usl”.

E ancora: “Dal 1995 la Asl di fatto dispone dell’immobile senza titolo giuridico. Ciò comporta un duplice problema: è difficile per il Comune intervenire su un immobile dove non si svolge alcuna attività istituzionale e utilizzato da un soggetto senza titolo giuridico. Anche la Asl, del resto, può essere in difficoltà a fare manutenzione straordinaria su un immobile non di proprietà”.

“La posizione dell’ufficio è di far sì che la Asl abbia titolo per intervenire sull’immobile attraverso la cessione della proprietà o la costituzione di un diritto di lunga durata con oneri di manutenzione a carico dell’utilizzatore. Servono quindi accordi per regolamentare la situazione” conclude Zampolini.

La questione ha interessato anche Roberta Ricci della Lega e Marko Hromis del Pd che ha proposto un sopralluogo. Zuccherini ha infine espresso soddisfazione per i chiarimenti forniti dagli ospiti anche in merito agli aspetti storico-normativi e sottolinea: “finalmente si può programmare il futuro attraverso il dialogo tra enti”.