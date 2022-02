INVIATO CITTADINO Via Torelli, discarica permanente

Via Torelli, discarica permanente. Via quei materiali di cantiere dismesso dall’agosto scorso. Vicino alla campana del vetro, un cumulo di materiali che non hanno motivo di stare lì. Ci riferiamo a quanto resta di un lavoro concluso dall’agosto 2021. Un mucchio di cordoli cementizi prefabbricati, oltre a un segnale di cantiere e dei pali metallici. Tutta roba che deturpa l’ambiente e sta lì, forse dimenticata da chi è in altre faccende affaccendato.

Siccome disordine chiama disordine, è invasa l’abitudine – da parte di alcuni incivili – di appoggiare vicino a questi materiali anche immondezze di vario genere. Addirittura c’è chi conferisce buste piene di bottiglie e lascia tutto appoggiato a terra, senza compiere lo sforzo di gettarle dentro la campana del vetro. Senza contare buste con deiezioni canine e chi più ne ha più ne metta.

La situazione è stata più volte segnalata, anche attraverso queste colonne.

I residenti hanno in animo di presentare denuncia per inquinamento ambientale. Ci sarà chi valuta se certi comportamenti sono accettabili o meno.