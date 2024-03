Raccomandate sparite, signora "rimpallata" da un ufficio all'altro: uno non ha i plichi, l'altro è chiuso

Due raccomandate non consegnate, con avviso di giacenza dall’altra parte della città, ma poi sparite.

È la disavventura di una signora che a metà febbraio ha trovato nella cassette delle lettere l’avviso di tentato recapito di due raccomandate.

La signora risiede nella zona di competenza delle Poste di Madonna Alta a piazza dei Navigatori, ma nell’avviso si fa presente che le due raccomandate erano giacenti presso l’ufficio postale di Ponte Oddi, cioè dalla parte opposta della zona di residenza della signora. La voce recante l’ufficio postale dove ritirare i plichi era modificata a mano.

Presa l’auto e raggiunto l’ufficio postale, però, un’altra sorpresa: impossibile consegnare le due raccomandate per “difetto di competenza territoriale dell'indicato indirizzo modificato”. E le due raccomandate? Vanno ricercate presso Nexive. La signora si reca presso quello che era l’ufficio in questione e lo trova chiuso, in quanto non più esistente.

A questo punto non le è rimasto altro da fare che rivolgersi all’avvocato per una diffida “al reperimento tempestivo di entrambe le raccomandate e, allo stato, ignorando la provenienza di entrambe nonché la rilevanza e l'importanza degli stessi atti contenuti oltre all'insito rischio di danno patrimoniale e/o d'altra natura connesso e derivato dal Vs inadempimento, con avvertenza che in difetto sarà fatto ricorso agli strumenti legali per il risarcimento dei danni patrimoniale e non”.